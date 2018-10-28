Вашингтон, 28 октября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. В новой части фильма «Пираты Карибского моря» не будет одного из главных героев — капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Об этом рассказал сценарист Стюарт Битти, сообщает Daily Mail.

Jonas 528 Джонни Депп

По его словам, компания Disney готова к серьезным изменениям в картине из-за низких кассовых сборов пятого фильма серии «Мертвецы не рассказывают сказки». Еще одна причина — возраст актера, которому в июне исполнилось 55 лет.

О других возможных изменениях состава Битти не рассказал. Он отметил, что над новым фильмом будут работать сценаристы, в числе которых — создатели комедийного боевика «Дэдпул».

Как сообщало ИА REGNUM, пять предыдущих фильмов серии «Пираты Карибского моря» за 14 лет принесли кинокомпании доход в размере $4,5 млрд.