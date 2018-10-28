Спрингфилд, США, 28 октября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на экономическую помощь от США, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Иллинойс. Выступление Трампа транслировал телеканал Fox News.

ИА REGNUM Трамп

«Россия хочет от нас помощи в экономике», — сказал Трамп.

По его словам, желания Москвы обусловлены достижениями Трампа на посту главы США: итогом проделанной им «хорошей работы» стало благосостояние государства. Россия хочет нашего участия, заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году худшим событием, которое могло случиться с Россией. Он также заявил, что ладить с Россией было бы очень хорошо.