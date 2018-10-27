Санкт-Петербург, 27 октября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. По уточненным данным, в результате аварии на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Санкт-Петербурга погибли восемь человек, находившихся в микроавтобусе Hyundai Starex: водитель и семь пассажиров.

Kaatjem Авария

Водитель грузовика Iveco, с которым столкнулся микроавтобус, госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель грузовика Scania, также ставшего участником аварии, не пострадал. Об этом ИА REGNUM, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как установлено, 27 октября 2018 года около 18:00 мск на 36 км ЗСД 61-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco, совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Scania, по управлением 59-летнего водителя.

После этого Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным микроавтобусом Hyundai Starex, который загорелся после удара. Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).