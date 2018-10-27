«Ньюкасл» в очередной раз не смог обыграть соперника в матче АПЛ
Лондон, 27 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 27 октября между коллективами «Саутгемптон» и «Ньюкасл» на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Ньюкасл»)
Удары 17/4
Удары в створ ворот 5/0
Процент владения мячом 52%/48%
Нарушения правил 10/9
Поданные угловые 6/2
«Саутгемптон» набрал 7 очков и укрепился на 16-ю позиции. «Ньюкасл» без побед и с 3-мя баллами поднялся на 19-ю строчку.
Стартовые составы команд на матч:
«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд, Эльюнусси, Ромеу, Лемина, Редмонд, Ингс, Остин.
«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Ласселс, Фернандес, Йедлин, Шелви, Диаме, Ритчи, Кенеди, Муто, Перес.
Желтые карточки: Атсу — 90+4.
Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей.