Лондон, 27 октября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 27 октября между коллективами «Уотфорд» и «Хаддерсфилд» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Brakspear Стадион «Викаридж Роуд»

На 10-й минуте Роберто Перейра открыл счет — 1:0. Через 9 минут экс-вингер «Барселоны» Жерар Деуловеу удвоил преимущество хозяев после передачи Этьена Капу — 2:0. В конце матча Айзек Саксесс установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча («Уотфорд"/"Хаддерсфилд»)

Удары 10/13

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 2/3

Одержав очередную победу, «Уотфорд» набрал 19 очков и поднялся на 7-ю позицию. «Хаддерфилд» с 3-мя очками опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Масина, Кэткарт, Фемения, Деулофеу, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Саксесс.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Дурм, Хогг, Билилнг, Муй, Мбенза, Притчард, Депуатр.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даниэль Робатан | Марк Шолес.

Желтые карточки: Биллинг — 34, Масина — 68, Муй — 87.

Голы: Перейра 10 — 1:0, Деулофеу 19 — 2:0, Саксесс 80 — 3:0.