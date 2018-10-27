Питтсбург, США, 27 октября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В американском штате Пенсильвания в синагоге произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBS Pittsburgh со ссылкой на свои источники.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Трагедия произошла в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

«Восемь человек убиты и несколько получили ранения в результате стрельбы в синагоге», — передает вещатель.

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в преступлении, задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.