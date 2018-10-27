Екатеринбург, 27 октября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Отмену проведения Всемирного фестиваля клоунов в Екатеринбурге не исключает руководство Росгосцирка. Об этом 27 октября сообщил журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков.

steenslag Грустный клоун

До этого сообщалось, что у руководителя Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского была отозвана доверенность на ведение хозяйственной деятельности в связи с тем, что зданию цирка грозило закрытие по причинам нарушения пожарной безопасности. При этом Марчевский заявил, что будет оспаривать данное решение.

Как пояснил Беляков, если не решится вопрос о пожарной безопасности, то фестиваль будет либо перенесён в другой город, либо отменён. Росгосцирк рассматривает разные решения данной проблемы, но сам Беляков сказал, что лично он сторонник проведения фестиваля именно в Екатеринбурге, так как здесь он был создан Анатолием Павловичем Марчевским.

Напомним, что Всемирный фестиваль клоунов впервые был проведён в Екатеринбурге в 2008 году. Организатором фестиваля является Екатеринбургский цирк в лице Народных артистов России Анатолия Марчевского и Александра Калмыкова. С 2009 года мероприятие проводилось ежегодно осенью. На фестивале нет конкурсной программы и жюри. Мастера клоунады со всего мира приезжают на мероприятие чтобы продемонстрировать зрителям своё искусство.