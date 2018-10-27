Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой МЧС Евгением Зиничевым по ситуации с наводнениями на Кубани. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Евгения Зиничева с Владимиром Путиным

Российский лидер поручил Кондратьеву и Зиничеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтоплений на Кубани. Также Путин пообещал, что в случае необходимости федеральный центр окажет поддержку региону для ликвидации последствий стихийного бедствия.

«К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени… Нужно сделать все, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте», — сказал президент России.

Он также поручил оценить объемы потерь и точно определить, кому и в каком объеме нужно оказать помощь. В случае необходимости какой-то дополнительной помощи Путин велел сразу же докладывать ему.

Зиничев, в свою очередь, рассказал президенту, что на Кубани сформирована группировка МЧС в составе 1460 человек, которая занимается ликвидацией последствий наводнений. Глава МЧС отметил, что главная задача — это восстановление водо‑ и энергоснабжения.

Путин поинтересовался, сколько времени нужно на восстановление энергоснабжения. Зиничев ответил, что все системы в принципе в рабочем состоянии, но запустить их пока не представляется возможным, так как подстанция подтоплена, а дома сырые. В сырых зданиях подавать электроснабжение опасно.

Что касается водоснабжения в Туапсе, который больше всего пострадал от удара стихии, то оно должно быть восстановлено к утру 28 октября.

«Самая главная сегодня задача — максимально вернуть людей к обычному образу жизни», — подчеркнул президент.

Губернатор доложил президенту, что всего от удара стихии были разрушены 2364 строения, пострадали 5,5 тыс. человек. На возмещение потерь пострадавшим из краевого бюджета направили 1 млрд рублей.

«Комиссия пройдет всех, и мы будем иметь точную картину по объемам компенсаций», — сказал Кондратьев.

Путин также поинтересовался, был ли губернатор в пострадавших районах.

«Вы там были?» — спросил президент.

«Только вернулся вернулся», — ответил Кондратьев.

«Хорошо», — сказал Владимир Путин.