Вашингтон, 27 октября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Компания HBO взяла в штат юриста, занимающегося отслеживанием интимных сцен, сообщает 27 октября InterМедиа.

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В задачу работника будет входить присутствие на съемках эротических сцен с целью выявления правонарушений, в частности юрист должен пресекать нарушение достоинства и чувства участников съемок.

Напомним, подобное новшество было введено после того, как актриса Эмили Мид во время съемок одной из эротических сцен заявила, что почувствовала себя не комфортно и попросила привести на съемку юриста.