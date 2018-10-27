Лас-Вегас, США, 27 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» победил на выезде у хоккеистов «Вегас Голден Найт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 27 октября Матч ТВ.

(сс) Michel Curi Эмблема хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг»

Встреча проходила в Лас-Вегасе и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей, кроме забивших шайбы Джонсона (4-я минута), Пойнта (17-я) и Миллера (25-я, в большинстве), два российских хоккеиста «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев заработали по одному очку, отдав по одной результативной передаче. Ворота «Тампы» защищал другой российский хоккеист клуба — Андрей Василевский, он отразил 29 из 31 шайб.

У хозяев шайбами отметились Теодор (6-я) и Карлссон (42-я, в большинстве).

Отметим, это второе поражение «Вегаса» на своем льду и третья подряд победа «Тампы».