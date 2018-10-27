Кабул, 27 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами теракта в афганском городе Майданшахр, сообщает Pajhwok Afghan News.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Представитель полиции Хекмэт Дуррани сообщил, что в 7:30 произошел взрыв возле полицейской службы города. Взрывное устройство находилось в автомобиле, которым управлял террорист-смертник.

Жертвами теракта стали трое гражданских жителей и двое полицейских. Еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Pajhwok Afghan News сообщает, что ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября из пакистанской тюрьмы был освобожден Мулла Барадар, участвовавший в создании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мулла Барадар был задержан сотрудниками разведки Пакистана в 2010 году.