Рамштайн-Мизенбах, Германия, 27 октября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. ВВС США перебросили на военную базу Рамштайн в Германию самую крупную с 1999 года партию боеприпасов, сообщило 26 октября Европейское командование военной авиации США на своем официальном сайте.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Оружие

«86-я эскадрилья обеспечения боеприпасами ВВС США, дислоцированная на авиабазе Рамштайн в Германии, получила крупнейшую партию боеприпасов в новейшей истории», — говорится в сообщении командования ВВС США в Европе.

Также американским командованием сообщается, что данные боеприпасы предназначены «для обеспечения будущих операций на театре военных действий и расширения присутствия Европейского командования США». Такие военные действия, по словам представителей американского командования, будут проводиться в рамках программы Европейской инициативы сдерживания США.

Кроме этого, в сообщении приводятся слова начальника боевого обеспечения 86-й эскадрильи капитан-сержанта Дэвида Хеда: «Это самая крупная партия такого рода со времен операции «Союзная сила», которая состоялась в 1999 году».

Напомним, операция «Союзная сила» продолжалась в течение около трех месяцев и представляла собой бомбардировку Югославии. Отметим также, что одной из целей и задач Европейской инициативы сдерживания США является «помощь в обеспечении безопасности стран подверженных «российской угрозе» (Грузии, Молдавии, Украины)» для усовершенствования их обороноспособности и повышения эффективности взаимодействия с ВС НАТО.