Нью-Йорк, США, 27 октября, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Нынешняя американская внешняя политика — это подготовка войны, заявил в ООН Андрей Белоусов, замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

После блокировки в ООН российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) американский представитель Роберт Вуд обвинил Москву в нарушении договора: поэтому, мол, Вашингтон потерял терпение и выходит из соглашения.

В ответном заявлении Белоусов напомнил, что российско-американский договор не соблюдается именно Вашингтоном, который при этом обвиняет Москву, будто бы она «готовится к войне». И России, отметил он, действительно приходится готовиться к войне.

Только вот если «Россия готовится к войне», то «США готовят войну», — и в этом принципиальное отличие, подчеркнул дипломат. В противном случае, зачем Вашингтон выходит из РСМД и наращивает ядерный потенциал, — такой вопрос задал коллегам по ООН российский дипломат.

Напомним, американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении РСМД и анонсировал подготовку Штатов к выходу из договора. 26 октября Россия внесла проект резолюции по РСМД на рассмотрение 73-й Генассамблеи ООН, но ее заблокировали.