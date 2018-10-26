Лондон, 27 октября, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне при условии его невыдачи Соединенным Штатам, заявил адвокат Ассанжа Карлос Поведа газете The Daily Mail.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

Он отметил, что согласно британскому законодательству, Ассанжу в Соединенном Королевстве может грозить тюремное заключение сроком от трех до шести месяцев. Однако больше всего основателя WikiLeaks беспокоит угроза его экстрадиции в США. В настоящее время его юристы прорабатывают вопросы необходимых гарантий для Ассанжа, чтобы избежать экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Эквадора разработало специальные правила для нахождения в дипмиссии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако сам Ассанж отказался исполнять эти правила и даже намерен подать в суд на правительство Эквадора за нарушение его свобод.