Вашингтон, 26 октября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис санкционировал отправку военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания потока мигрантов. Об этом 26 октября сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне.

(сс) tammyatWTI Американские солдаты

Источники агентства уточнили, что распоряжение главы Пентагона само по себе не является «приказом о развёртывании» войск. Также отмечается, что точное количество военнослужащих будет определено позднее.

Официально в Пентагоне пока никак не прокомментировали данную информацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить на границу с Мексикой «столько военных, сколько потребуется» для того, чтобы остановить «караван мигрантов».

Позднее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Мэттис готов отдать распоряжение об отправке на границу по меньшей мере 800 американских военнослужащих.