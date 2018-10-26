Санкт-Петербург, 26 октября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александра Беглова просят учредить гайд-парк на площади Ленина у Финляндского вокзала. Такое обращение в Смольный направил депутат Заксобрания Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

GORBACHEVSERGEYFOTO Финляндский вокзал на площади Ленина в Санкт-Петербурге

Парламентарий отмечает, что затянувшиеся ремонтные работы на площади Ленина, которые ранее помешали провести там согласованные митинги против повышения пенсионного возраста, должны завершиться 26 октября.

«Отсутствие гайд-парка в центре Петербурга, на мой взгляд, недопустимо. Георгий Полтавченко исключил Марсово поле из этого списка и отказался вернуть его назад. А теперь там затеяли длительный ремонт. Мне кажется, что площадь Ленина ничем не хуже», — замечает Вишневский.

Действительно, гайд-парк на Марсовом поле — единственная площадка в центре города, где можно собраться на публичную массовую акцию без согласования с властями — был упразднен Смольным после жалоб неких петербуржцев, обеспокоенных состоянием мемориала.

Экс-губернатор Георгий Полтавченко затем заявил, что не считает нужным иметь такую площадку в центре Северной столицы, так что переносить гайд-парк на любую другую площадь в центре он не собирается. Полтавченко объяснил это заботой о впечатлениях иностранных туристов, которым, как он считает, не интересно наблюдать за политической и общественной активностью местных жителей.

«Акция привлекает людей не местом, а тем, что там заявлено и что обсуждается. А втягивать людей, которым это неинтересно, с точки зрения безопасности, тем более, безопасности гостей нашего города, и в тех местах, где проходят люди, которым совершенно неинтересно что-либо, кроме красоты нашего города — зачем это делать?» — заявлял Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовых акций в центре Петербурга не будет: это неинтересно туристам

В Смольном также высказывались мнения о том, что в Петербурге достаточно хорошо развито транспортное сообщение, поэтому в теории любую акцию можно проводить и на окраине города, в чистом поле. Видимо, поэтому так часто чиновники предлагают митингующим удалиться в Удельный парк или в Новоселки.

Между тем, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов неоднократно в своих отчетах ссылался на решение Конституционного суда, где подчеркивается, что власти не должны мешать митингующим реализовать цель своей акции, что зачастую невозможно сделать, если выгнать их на окраину.

По словам Шишлова, петербургские чиновники до сих пор не дают людям выходить на улицу на мирные акции под надуманными и лукавыми предлогами вопреки его многолетним рекомендациям, а количество нарушений прав человека, связанных с проведением публичных мероприятий, лишь возрастает.

Читайте также: Петербургские власти нарушают права на свободу собраний, считает омбудсмен

Курьезный инцидент связан и с последними митингами на площади Ленина, которые были согласованы накануне и сразу после Единого дня голосования. В последний момент неподалеку от заявленной площадки прорвало трубу холодного водоснабжения, а ремонтные работы поглотили собой всю территорию у Финляндского вокзала.

Несмотря на то, что чиновники не имеют права отзывать уже выданное согласование, Смольный проинформировал организаторов акций «о невозможности» проведения митинга против повышения пенсионного возраста на площади Ленина. Это привело к тому, что тысячи человек все же вышли на акцию 9 сентября, были жестко разогнаны полицией, в отделах оказались несколько сотен человек.

Читайте также: Разгон митингов в Петербурге мог ускорить отставку Полтавченко

В свой последний день в Смольном Георгий Полтавченко заявил, что никакого «разгона» не было, а правоохранители лишь выполняли свою работу, привлекая к ответственности граждан за нарушение ПДД.