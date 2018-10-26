Рим, 26 октября, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Правительство Италии не опасается возможных штрафов со стороны Евросоюза за принятие варианта бюджета, который не устраивает Еврокомиссию, потому что страна и так платит ЕС 600 млн евро различных штрафов в год, заявил в пятницу, 26 октября, вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает Lettera 43.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Правительство считает свои решения в отношении проекта бюджета верными и не намерено отступать от них ни на полмиллиметра, отметил вице-премьер.

Европа должна быть устроена так, чтобы правительство каждой страны имело право распоряжаться своими деньгами, добавил Сальвини.

В мае 2019 года состоятся выборы нового состава Европарламента. Сальвини и группа его единомышленников, в том числе Марин Ле Пен и Виктор Орбан, намерены идти на эти выборы с программой расширения суверенитетов стран ЕС, в том числе и финансового.

Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год. В Брюсселе полагают, что повышать дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП, как это запланировало правительство ради исполнения своих социальных предвыборных обещаний, нельзя из-за высокого госдолга страны.

В правительстве в свою очередь отмечают, что госдолг рос при всех предыдущих правительствах, в Брюсселе не возражали, а политика бюджетной экономии за эти годы показала свою неэффективность, в связи с чем в Риме и планируют от нее отказаться.

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