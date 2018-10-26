Кириши, Ленинградская область, 26 октября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Энергетики Ленинградской области сумели восстановить электроснабжение потребителей в городе Кириши на востоке региона, сообщили в электросетевой компании ЛОЭСК.

Антон Привальский ИА Красная Весна Свет

Аварийное отключение сработавшей защитой кабельной линии в ремонтной схеме произошло в 14:15 мск 27 октября. Без электричества оказались 9430 потребителей и несколько социально-значимых объектов, в том числе две школы, а также детская поликлиника. Ее запитали от мобильной дизель-генераторной станции.

В 17:10 электроснабжение всех потребителей было восстановлено благодаря работе двух ремонтных бригад Восточного филиала АО «ЛОЭСК».