Симферополь, 26 октября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Только систематическая работа в союзе с инженерами и учёными, а также регулярная проверка готовности позволит минимизировать потери и быстрее ликвидировать последствия природных катастроф, таких, как на Кубани, где, к сожалению, этого не делали в достаточной мере. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

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«Стихийное бедствие в Краснодарском крае относится к таким, которые человек предотвратить не в состоянии, он может лишь приспособиться к ним, чтобы минимизировать потери и быстрее ликвидировать последствия. Как показывает опыт стран, живущих в условиях регулярных природных катастроф, решение лишь одно: систематическая работа в союзе с инженерами и учёными, поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии, регулярная проверка готовности. А в момент самого бедствия — слаженная и скоординированная работа всех служб, а также взаимопомощь населения», — уверен эксперт.

По его словам, нетрудно заметить, что все эти пункты в чрезвычайной ситуации в Сочи не соблюдались.

«От забитых ливнёвок до строек в недопустимых местах, да ещё строек с нарушением технологий. Потому нет сомнений, что будет дальше — будет большой «ай-яй-яй» по всей вертикали власти, кого-то, может, и снимут-понизят. Люди с мытарствами будут пытаться получать компенсации или махнут рукой на бюрократические издевательства. И так до следующей беды», — уверен Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, на Краснодарский край обрушились ливневые дожди, приведшие к затоплениям и жилья, и объектов инфраструктуры. Основной удар непогоды пришёлся на Туапсинский и Апшеронский районы, где позже был введён режим ЧС. На данный момент 13 человек госпитализированы, шесть человек погибли, один — пропал без вести.