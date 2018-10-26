Цхинвал, 26 октября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. 25 октября Государственная дума приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Южной Осетии об условиях выкупа акций и дальнейшей деятельности предприятия «Газпром — Южная Осетия».

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

В соответствии с межправительственным соглашением стоимость пакета акций, принадлежавших Южной Осетии (25% — 1 акция) составила 1 (один) рубль. Совместное предприятие Газпрома и правительства Южной Осетии ОАО «Газпром — Южная Осетия» было создано в 2010 году с уставным капиталом 30 миллионов рублей, Газпрому до последнего времени принадлежала доля в 75% + 1 акция. Новое межправительственное соглашение подписано сроком на 35 лет, при этом Газпром взял на себя обязательство инвестировать в развитие газораспределительной системы Южной Осетии два миллиарда рублей.

Напомним, что поставки российского газа в Южную Осетию начались в 2009 году, по окончании строительства газопровода Дзуарикау — Цхинвал продолжительностью 162 км и проектной мощности 252,5 млн кубометров газа в год. В настоящее время потребности Южной Осетии в природном газе составляют порядка 35−36 млн кубометров в год, поэтому газопровод задействован только на 15%, что не позволяет окупить инвестиции, сделанные Газпромом в его проектирование и строительство. В 2015 году правительство Южной Осетии утвердило разработанную Газпромом генеральную схему газификации республики на период до 2025 года. Документ предусматривает газификацию 190 населенных пунктов и строительство 528 км межпоселковых и 373 км внутрипоселковых газопроводов. Реализация генсхемы предусматривает к 2025 г. увеличение годового объема потребления газа в Южной Осетии в 5 раз — до 186,8 млн кубометров. Это позволит нарастить загрузку МГП Дзуарикау — Цхинвал с 14,5% до 74%. Поставки российского газа в Южную Осетию будут идти по внутренним российским ценам.