Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Погода в Краснодарском крае стабилизируется к 28−29 октября, в регионе обещают потепление до +22°. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Росгидромет» и Центр «Антистихия».

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Непогода

В ближайшие сутки, 27 октября, циклон будет действовать на территории края. Специалисты отмечают возможность небольших кратковременных дождей. Но 28 и 29 октября погода начнет стабилизироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате сильных ливневых дождей подтопленными оказались территории Сочи, Туапсинского и Апшеронского района. Вода пришла в 30 населенных пунктов. Размыло дороги, затопило объекты железнодорожной инфраструктуры. Шесть человек погибли. В регионе с 25 октября действует режим ЧС.