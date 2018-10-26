Москва, 26 октября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Правительство РФ не может контролировать внешние факторы, влияющие на стоимость горючего на внутреннем рынке, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 октября, комментируя слова заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, пообещавшего, что цена топлива в РФ в 2019 году будет расти в пределах инфляции 4−5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

«Правительство не может контролировать внешние факторы, влияющие на стоимость горючего, а именно курс рубля и конъюнктуру мирового рынка нефтепродуктов, — сказал Колганов. — Эти факторы могут повлиять на внутренний рынок очень сильно».

Отвечая на вопрос о том, что могло бы правительство РФ предпринять для того, чтобы сдержать цены на топливо в случае, если ситуация на мировом рынке углеводородов и валютном рынке сложится неблагоприятно, Колганов сказал:

«В том случае, если названные колебания все-таки произойдут, государство могло бы прибегнуть к снижению акцизов, что, правда, повлияет на снижение бюджетных доходов. Других методов регулирования пока наше правительство не применяло. Вряд ли оно будет прибегать к таким мерам, как прямые дотации. Хотя в принципе это возможно, но наше государство на такие шаги идти не склонно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, в РФ цены на автомобильное топливо в 2019 году будут расти на уровень инфляции — 4−5%. Об этом чиновник заявил, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Меры, которые принимаются и разрабатываются, — их достаточно для сдерживания роста цен в пределах инфляции», — пообещал Сорокин.