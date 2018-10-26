Москва, 26 октября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. По результатам лётных испытаний космического комплекса «Канопус-В» с космическими аппаратами «Канопус-В» №3 и №4 он получил одобрение на эксплуатацию со стороны государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

El Salvador Спутник «Канопус-В»

Отмечается, что областью применения комплекса является получение изображений поверхности Земли в интересах подразделений Роскосмоса, МЧС, России, других российских министерств и ведомств. «Канопус-В» позволяет осуществлять мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, обновление топографических карт, оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности и решать ряд других задач.

Сейчас на орбите в составе комплекса работают аппараты «Канопус-В» №1 (запущен 22 июля 2012 года), «Канопус-В-ИК» (14 июля 2017 года), завершивший летные испытания «Канопус-В» №3 и №4, которые запущены 1 февраля 2018 года.

Также в рамках ФКП России по заказу Роскосмоса в корпорации «ВНИИЭМ» ведутся работы по подготовке к запуску еще двух космических аппаратов КА «Канопус-В» №5 и №6, который запланирован на 26 декабря 2018 года.