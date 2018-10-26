Москва, 26 октября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В РФ растёт недоверие населения к российской банковской системе, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 26 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что граждане РФ начали массовый вывод своих валютных вкладов, размещённых в российских банках.

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«Население начинает постепенно прозревать и понимать, что российская банковская система дышит на ладан, — сказал Жуковский. — Есть чёткое осознание того, что дыра в банковской система колоссальна, и она намного превышает те официальные оценки, которые называет Центробанк РФ».

В такой ситуации население, по мнению Жуковского, пытается хоть как-то защитить свои сбережения в условиях растущего недоверия к банковской системе.

«У нас в крупнейшие топ-5 госбанков страны регулярно вливаются сотни миллиардов рублей, чтобы как-то их стабилизировать, — сказал Жуковский. — Проблем накоплено очень много, они не решаются и дальше будут только усугубляться по мере введения новых санкций, например запрета на операции с иностранной валютой. Кроме того, выдано огромное количество кредитов, и такое ощущение, что они невозвратные. Это очень хорошо видно на примере «Внешэкономбанка», у которого суммарная дыра в балансе превышает полтора триллиона рублей, и из этих полутора триллионов рублей 80% приходится именно на кредиты, выданные под олимпийские стройки».

Напомним, что в сентябре, помимо оттока иностранной валюты из российских банков, также отмечается уменьшение и рублёвых вложений. Как сообщал «Коммерсантъ», в Сбербанке это сокращение составило 46 млрд рублей, а в ВТБ — 30 млрд рублей. В целом же население вывело из банков 141 млрд рублей.