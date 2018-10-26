Симферополь, 26 октября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Ни одна самая развитая страна в мире не может гарантировать стопроцентной защиты от стихийного бедствия, особенно на территориях, которые им подвержены. Но то, что по сравнению с трагедией Крымска, в Сочи и Туапсе погибло гораздо меньше людей, может говорить о том, что властями всё-таки были сделаны какие-то выводы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала публицист, вице-президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Ирина Алкснис.

Федор Алексеев. Петербургское наводнение 1824 года

«Такова особенность стихии. В июле 2018 года в Японии произошло мощнейшее наводнение, в результате которого погибло больше 200 человек? К кому тут предъявлять претензии, тоже к «кровавому режиму» и Кремлю?» — отметила Ирина Алкснис.

Она также напомнила, что во время трагедии Крымска в 2012 году погибло в разы больше граждан, чем сегодня.

«Крымск унёс жизни более 170 человек. Сейчас, насколько мне известно, в результате наводнения шесть человек погибло и один считается пропавшим без вести. На мой взгляд, одно это уже может свидетельствовать о том, что некие выводы были сделаны и произошло явное улучшение реакции на происходящее. А может быть, и нет. Это как раз та ситуация, которая требует детального расследования. В любом случае сейчас делать поспешные выводы и огульные обвинения — неуместно», — подчеркнула Ирина Алкснис.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди, в результате чего сотни жилых домов в Туапсинском и Апшеронском районах, а также Сочи были подтоплены. Кроме того, размыло участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. По предварительным данным, погибли шесть человек. В регионе введён режим ЧС.