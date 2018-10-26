Новосибирск, 26 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход реконструкции Михайловской набережной, на которую в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного и федерального бюджетов Новосибирску в 2017 и в 2018 годах было выделено около 300 млн рублей. Андрей Травников также заявил о необходимости создания набережной и на левом берегу Оби рядом с ледовой ареной, возвести которую планируется к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. По мнению региональной власти, это должно стать принципиально новым этапом для благоустройства города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход реконструкции Михайловской набережной

На Михайловской набережной глава региона осмотрел комплекс уличных тренажёров спортивной площадки, семейную зону тихого отдыха, верхний променад — вторую прогулочную линию параллельно реке, комплекс игровых элементов на детской площадке и отметил высокую востребованность обновлённой набережной у новосибирцев и гостей города, заверив, что работы по благоустройству и продлению набережной будут продолжены.

«Второй год Новосибирская область участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Конечно, в каждом городе, рабочем посёлке, селе есть свои знаковые объекты, которые появляются благодаря этой программе благоустройства. Для Новосибирска — это Михайловская набережная, первую очередь благоустройства которой мы открывали в прошлом году», — сказал губернатор Андрей Травников.

Он поблагодарил за успешную работу всех специалистов, экспертов, неравнодушных горожан, внёсших свою лепту в обновление набережной, и особо отметил повышение доступности территории набережной для маломобильных жителей, выразив признательность представителям бизнеса и общественным организациям, чьи усилия позволили создать спортивные и игровые площадки для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что в Новосибирской области приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реализуется на территории 52 муниципальных образований. Так, планируется благоустроить 142 дворовые территории многоквартирных домов и 31 общественное пространство, в том числе в Новосибирске — 67 дворовых территорий МКД и работы по благоустройству Михайловской набережной.

На реализацию проекта в текущем году предусмотрены субсидии в размере 635,2 млн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета 495,5 млн рублей, за счёт областного бюджета 139,7 млн рублей.

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», который был утверждён в ноябре 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина, — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.