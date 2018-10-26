Санкт-Петербург, 26 октября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Петербурге к концу 2019 года не должно остаться ни одного «проблемного» дома с обманутыми дольщиками. Об этом заявил 26 октября глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья в Петербурге

К октябрю 2018 года в городе осталось 33 «проблемных» объекта на 11 тыс. квартир, общая их площадь — почти 490 тыс. кв. метров. На начало года таких домов было 39, но шесть удалось достроить. Чиновники рассчитывают, что в эксплуатацию до конца года получится ввести еще 11 домов.

Сейчас в реестре обманутых дольщиков Петербурга значится почти 1 тыс. 300 фамилий.

«Если не будет проблемных объектов, не будет необходимости в реестре. Поэтому задача основная, поставленная губернатором, чтобы в следующем году все проблемные объекты были завершены. Надеемся, безусловно, что новых не появится», — сказал Леонид Кулаков.

Добавим, всего в Северной столице в 2018 году было заключено более 145 тыс. соглашений долевого строительства, «проблемными» среди них можно считать более 8,6 тыс., или около 6%.