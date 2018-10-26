Большой Камень, Приморский край, 26 октября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Коллектив дальневосточного завода «Звезда» осуществил спуск на воду заказа 651, подготовив атомную подлодку к новому этапу ремонта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Mil.ru Подводную лодку спускают на воду

Слаженную работу сотрудников завода прокомментировал исполняющий обязанности директора по производству Алексей Дидиченко.

«Доковая операция началась в 5 часов утра, уже в 18:30 заказ был переведён на набережную КВД. Всё прошло согласно плану: выдержаны пооперационные сроки и временные режимы. Операция по перемещению АПЛ прошла без замечаний», — сказал он.

В свою очередь начальник плавдока «Паллада» Константин Быков пояснил, что экипаж и задействованные в операции специалисты были в режиме полной «боевой» готовности.

«Это не первый наш заказ, который спускаем на воду, — признался капитан капитан «Паллады», — работа выполнена качественно и в срок. Надеемся и верим, что впереди нам ещё не раз предстоит выполнить подобную операцию».

Ранее заместитель директора по капитальному строительству судоремонтного завода «Звезда» Алексей Ушаков сообщал, что в настоящее время на судоверфи развернута масштабная программа реконструкции с общим объемом инвестиций 41,7 млрд рублей.

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