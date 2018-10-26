Хабаровск, 26 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае намерены сократить дефицит бюджета в три раза к 2021 году. В 2019 году расходы бюджета будут урезаны на 11%. В Хабаровске обсудили бюджет на предстоящую трёхлетку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Urosario.edu.co Бюджет

Читайте также: Сахалинская область намерена сохранить нулевой госдолг в 2019 — 2021 годах

Доходы бюджета в 2019 году составят 84,1 млрд рублей, в 2020 — 82,6 млрд, в 2021 году — около 81 млрд рублей.

Расходы при этом составят в 2019 — 94,6 млрд, в 2020 — 88,8, в 2021 году 83,5 млрд рублей.

Дефицит краевого бюджета в 2019 году составит более 10,5 млрд рублей, в 2020 году — около 6,3 млрд, в 2021 году — около 2,7 млрд рублей.

Министр финансов Александр Кацуба подчеркнул, что в числе приоритетов на предстоящий период — формирование реалистичного бюджета, основанного на выверенных планах социально-экономического развития края, повышение эффективности взаимодействия с муниципальными бюджетами, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, поддержание оптимального уровня госдолга.

Основная особенность бюджета 2019 года — оптимизация расходов — их сократят на 11%.

«Не подлежат сокращению страховые взносы, расходы дорожного фонда, расходы на реализацию инвестпроекта «Автомобильная дорога «Обход Хабаровска», расходы по обслуживанию госдолга, на адресные инвестиционные проекты, на резервный фонд и некоторые другие», — сказал министр финансов.

Бюджет, как обещают, сохранит свою социальную направленность. В нём предусмотрены средства на исполнение указов президента, на повышение минимального размера оплаты труда, оплаты труда отдельным работникам, не попадающим под действие указов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область намерена сохранить нулевой госдолг в 2019 — 2021 годах. Островной регион — единственный в ДФО, не имеющий госдолга.

Госдолг Хабаровского края — один из самых больших среди дальневосточных субъектов. На 1 октября он составил 49 млрд 635 млн рублей. 1 сентября задолженность региона была 51 млрд 635 млн рублей.

33 млрд 660 млн рублей регион задолжал коммерческим структурам, 15 млрд 942 млн — бюджету РФ.