Благовещенск, 26 октября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Жильцы аварийных «картонных» домов в городе Белогорске Амурской области собрали более 200 подписей под обращением к губернатору Приамурья Василию Орлову, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и президенту РФ Владимиру Путину, требуя принять меры к решению вопроса о месте их жительства. Экспертиза показала, что жить в новостройках, куда их переселили по программе ликвидации аварийного жилья, нельзя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Михайлова Жильцы «картонных» домов в Белогорске собирают подписи

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«Мы, жители города Белогорска Амурской области, обращаемся в следственные и правоохранительные органы, а также к губернатору Амурской области Василию Орлову и к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, к президенту России Владимиру Путину с просьбой о расследовании по делу о строительстве 16 многоквартирных домов в Белогорске. По региональной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с 2014 по 2016 годы в эти дома были переселены 424 семьи. С самого начала заселения во все инстанции направлялись жалобы людей на некачественное строительство этих домов по технологии ЛСТК, да ещё и с индивидуальными бытовыми обогревателями вместо центрального отопления, которые власти выдавали за автономное электроотопление. Холод, плесень и огромные счета за электричество зимой — вот что люди получили по президентской программе переселения граждан. Наши дома не проходили не государственную экспертизу проекта, не было должного контроля за ходом строительства жилья, так как авторский надзор не осуществлялся, а строительный надзор вёл сам застройщик — ООО «САР-Холдинг». Позже выяснилось, что чиновники выдавали разрешения на строительство с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, есть нарушение условий и муниципального контракта в части системы отопления и класса энергоэффективности домов. А недавно эксперты установили, что дома ещё и пожароопасны и не соответствуют строительным правилам «Здания жилые многоквартирные», — написали жители аварийных и непригодных для проживания новостроек из Белогорска.

В своём обращении люди просят предоставить им жильё в домах, соответствующих понятию «жильё». Требуют несчастные жильцы и привлечения к уголовной ответственности всех причастных к их трагедии — от чиновников, подписывавших документы, до застройщиков и проектировщиков — за нецелевое использование 700 млн бюджетных рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на переселение из аварийных бараков 424 семей из приамурского Белогорска из федерального бюджета, в рамках госпрограммы по ликвидации аварийного жилья было потрачено 700 млн рублей. Вместо автономного электроотопления, которое обещали людям строители и чиновники, в дома в холодном Белогорске, где температура зимой достигает минус 50 градусов, людям поставили бытовые электрообогреватели. В морозы в домах находиться невозможно, электрогрелки горят, а счета за отопление повергают жильцов в панику.