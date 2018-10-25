Москва, 26 октября, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Крайне маловероятно, что санкции России против Украины приведут к какому-либо положительному результату для Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Ответить на вопрос (об эффективности) санкций очень тяжело. Мы не знаем, какие конкретно будут санкции и против каких компаний. Против кого непосредственно будут эти санкции и какая цель вообще введения этих санкций? Если Россия ставит перед собой цель ввести определённые санкции против каких бы то ни было людей — олигархов, общественников и так далее, — с целью повлиять на их политическую позицию, я считаю, это абсолютно бесполезное дело. Потому что изменить позицию этих людей было бы невозможно», — заявил Килинкаров.

Опыт уже почти 30 лет сотрудничества Украины с Россией показал, что «перекупить» кого-либо на Украине нельзя — Москву постоянно предавали и постоянно критиковали. Более того, далеко не всегда срабатывает и банальная логика экономической выгоды. Может она не сработать и на этот раз.

«Считали, что Украине экономически невыгодно ссориться с Россией. Как Украина может пойти в ущерб своим экономическим интересам? Это позиция была ошибочной и нельзя её допускать в очередной раз, пытаясь повлиять на людей, будто исходя из своих каких-то личных интересов они временно поменяли бы свою позицию, чтобы спасти свои капиталы. Всё будет то же самое», — указал Килинкаров.

Тем более, крайне сомнительно, что санкции России будут иметь действительно глубокий характер и всерьёз затронут экономику Украины, полагает эксперт.

«Если бы Россия изначально ставила перед собой разрушить экономику Украины и тем самым повлиять на позицию Украины, я думаю, эта задача была бы решена ещё в 2014 году. Я уверен, что санкции и сейчас не будут касаться как раз самых болевых точек Украины. Если было бы так, эти санкции коснулись бы атомной энергетики и энергетики в целом, угля, 75% его заходит на Украину из РФ. Это коснулось бы светлых нефтепродуктов на полумиллиона тонн», — добавил он.

31 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в связи с введением Киевом ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, список попавших под санкции граждан Украины будет включать сотни известных людей, которые содействовали причинению того или иного ущерба России.