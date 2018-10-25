«Санкции России против Украины своих целей не достигнут» — Килинкаров
Москва, 26 октября, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Крайне маловероятно, что санкции России против Украины приведут к какому-либо положительному результату для Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил депутат Верховной Рады Украины
«Ответить на вопрос (об эффективности) санкций очень тяжело. Мы не знаем, какие конкретно будут санкции и против каких компаний. Против кого непосредственно будут эти санкции и какая цель вообще введения этих санкций? Если Россия ставит перед собой цель ввести определённые санкции против каких бы то ни было людей — олигархов, общественников и так далее, — с целью повлиять на их политическую позицию, я считаю, это абсолютно бесполезное дело. Потому что изменить позицию этих людей было бы невозможно», — заявил Килинкаров.
Опыт уже почти 30 лет сотрудничества Украины с Россией показал, что «перекупить» кого-либо на Украине нельзя — Москву постоянно предавали и постоянно критиковали. Более того, далеко не всегда срабатывает и банальная логика экономической выгоды. Может она не сработать и на этот раз.
«Считали, что Украине экономически невыгодно ссориться с Россией. Как Украина может пойти в ущерб своим экономическим интересам? Это позиция была ошибочной и нельзя её допускать в очередной раз, пытаясь повлиять на людей, будто исходя из своих каких-то личных интересов они временно поменяли бы свою позицию, чтобы спасти свои капиталы. Всё будет то же самое», — указал Килинкаров.
Тем более, крайне сомнительно, что санкции России будут иметь действительно глубокий характер и всерьёз затронут экономику Украины, полагает эксперт.
«Если бы Россия изначально ставила перед собой разрушить экономику Украины и тем самым повлиять на позицию Украины, я думаю, эта задача была бы решена ещё в 2014 году. Я уверен, что санкции и сейчас не будут касаться как раз самых болевых точек Украины. Если было бы так, эти санкции коснулись бы атомной энергетики и энергетики в целом, угля, 75% его заходит на Украину из РФ. Это коснулось бы светлых нефтепродуктов на полумиллиона тонн», — добавил он.
31 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в связи с введением Киевом ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, список попавших под санкции граждан Украины будет включать сотни известных людей, которые содействовали причинению того или иного ущерба России.