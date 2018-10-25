Эр-Рияд, 25 октября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. По словам представителя Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аама, в четвертом квартале текущего года мировой рынок может столкнуться с «избыточным предложением» нефти, 25 октября передает агентство Reuters.

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«Мы считаем, что рынок в четвертом квартале может переместиться в ситуацию избыточного предложения, о чем свидетельствует рост запасов за последние несколько недель», — заявил представитель Саудовской Аравии журналистам.

Аль-Аама отметил, что Саудовская Аравия «производит только то, чего требуют ее клиенты, а не больше».

«В третьем квартале мы наблюдали высокий спрос на нашу нефть и соответственно увеличили нашу продукцию… Спрос на нефть отвечает глобальным макроэкономическим факторам, и мы будем активно реагировать на запросы наших партнеров», — заключил аль-Аама.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент мировые цены на нефть находятся на минимумах с августа — сентября 2018 года — в начале месяца стоимость нефти марки Brent достигала четырехлетних максимумов.

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