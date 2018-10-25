Вашингтон, 25 октября, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Молекулярные биологи из Стэнфордского университета в США создали гель, вдвое ускоряющий скорость заживления порезов и ранений, сообщает 25 октября издание Advances in Wound Care.

Лаборатория

По утверждению разработчиков, под воздействием геля происходит не просто затягивание раны, но и регенерация поврежденной кожи с железами и волосяными сумками. Ученые считают, что их разработка может быть применена для лечения даже тяжелых ранений.

Ученые выяснили, что заживление ран происходит при взаимодействии электрического поля, вырабатываемого тканями тела человека, и нескольких генов, управляющих движением клеток к поврежденному участку. Гипотеза была проверена на мышах и иных животных.

В частности, исследователи выяснили, что ген FL2 задерживает движение новых клеток кожи, двигающихся в сторону раны, и попытались его временно блокировать.

Они добавили набор из коротких РНК-молекул, мешающих считыванию копий гена FL2 регенерирующими клетки рибосомами, в один из бактерицидных гелей для пропитывания повязок.

Опыты показали, что подавление гена FL2 обеспечивает двойное ускорение заживления ран.

В данный момент результаты исследования проверяются на свиньях, а ученые готовят запрос на проведение опытов на людях-добровольцах.