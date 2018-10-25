Москва, 25 октября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Резолюция Европейского парламента по Азовскому морю «абсолютно лживая». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты азовского моря

«Разумеется, что касается обвинений в милитаризации азовской акватории, ситуация, мягко выражаясь, не соответствует изложенной в резолюции. Конечно, это работает на сегодняшние киевские власти и сделано, можно сказать, по заказу (президента Украины) Петра Порошенко, который уже успел поблагодарить Страсбург за принятую резолюцию. Она в очередной раз нагнетает страсти вокруг России и подводит основание для новых санкций в Совете Евросоюза», — сказал Слуцкий.

Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, предполагающую назначение «спецпосланника по Крыму и Донбассу» и ужесточение санкций против Москвы при обострении ситуации в регионе.