Москва, 25 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы перенес рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу на 7 ноября. Решение было принято сегодня, 25 октября.

Col. Hans Landa Автозак. Внутри — Кирилл Серебренников

Напомним, что фигурантами дела «Седьмой студии» являются шесть человек, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников. Перенос рассмотрения дела произошел из-за болезни адвоката, который представляет интересы бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Одновременно с этим суд отказался отложить слушание на месяц по просьбе защиты бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, который не успел ознакомиться с материалами дела.

Стоит отметить, что первое слушание по существу должно было состояться именно сегодня, 25 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в организации преступной схемы, с помощью которой они похитили 133 млн бюджетных средств.