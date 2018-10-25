Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Нескольких десятков сотрудников строительных управлений, занятых на возведении объектов Петербургского метрополитена, в четверг, 25 октября, пришли к головному офису ОАО «Метрострой» с требованием о выплате задолженности по зарплате. Им сообщили, что «Метрострой» делает всё возможное для нормализации ситуации, и назвали сроки погашения задолженности.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

По данным СМИ, к офису «Метростроя» утром пришли порядка 40 человек. Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), они представляют четыре управления — СМУ-9, СМУ-10, СМУ-17, СМУ-15 — являющиеся субподрядчиками «Метростроя» при строительстве метро. Рабочие заявили, что не получали зарплату за август и последующие месяцы, а также интересовались тем, будет ли у них работа в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе «Метростроя», главная причина возникших проблем уже озвучивалась — это отставание приемки заказчиком работ, выполненных подрядными организациями.

«Кроме того, существенно сказывается на движении финансовых средств система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков. Проведение платежей, в том числе на заработную плату, в ряде случаев достигает месяца и более», — пояснили в компании.

Наконец, еще одной причиной недовольства рабочих является тот факт, что в госконтракты закладывается очень низкий уровень оплаты труда рабочих. Например, в контракте на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии (станции «Беговая» и «Новокрестовская») зарплата рабочего 4-го разряда определена в размере всего 11 300 рублей в месяц.

«ОАО «Метрострой» не раз поднимало этот вопрос на уровне заказчика, города, но решение до сих пор не найдено», — признали на предприятии.

Там отметили, что на совещании с участием КРТИ и Дирекции транспортного строительства был подготовлен детальный график приемки и оплаты работ по действующим контрактам на строительство метро до конца 2018 года. Ожидается, что он поможет погасить долги и выйти на нормальный режим оплаты к концу года.

«На сегодняшний день метростроители уже частично получили зарплату за август, до конца октября она будет выплачена полностью. К середине ноября должна быть погашена задолженность по заработной плате за сентябрь», — говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Метрострой», поступившем в ИА REGNUM.

В свою очередь, в КРТИ заявили, что с ОАО «Метрострой» заключено контрактов на 123,6 млрд рублей, и на текущий момент 3 млрд рублей, выделенных компании авансовыми платежами, до сих пор не погашены. «Учитывая обстоятельства, комитет идёт навстречу ОАО «Метрострой» и ведет приёмку работ в ускоренном режиме и практически без выходных», — заявляют чиновники.

В КРТИ также добавили, что после сегодняшней встречи рабочие написали личные заявления в прокуратуру, в которых представили сумму и период задолженности по заработной плате.

Читайте ранее в этом сюжете: После открытия новых станций метро в Петербурге не платят зарплату рабочим

Напомним, в начале марта 2018 года рабочие «СМУ-11 Метрострой» устроили забастовку и не вышли на смену при проходке тоннеля от станции «Театральной» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии. Реагируя на протест, власти Петербурга обещали ликвидировать многомесячный долг по зарплате. После суточной забастовки рабочие вернулись в тоннель. В дальнейшем некоторой части рабочих пришлось добиваться выплаты долгов через суд.