Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Газоснабжение центральной части Туапсе Краснодарского края, нарушенное 24 октября из-за наводнения, восстановлено. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба администрации края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в домах

Накануне без газа остались почти 700 жителей Туапсе, к 14:00 25 октября аварию устранили, газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Также вернули подачу газа 30 абонентам в квартале жилой застройки «Рассвет» села Агой Туапсинского района, где был поврежден газопровод низкого давления. Ремонтные работы по восстановлению подачи газа жителям трех домов по улице Карла Маркса ведутся. Также, как сообщало ИА REGNUM, без газа остались жители поселка в Лазаревском районе Сочи — 320 домов.

«Приступить к восстановительным работам газопровода в настоящее время не предоставляется возможным в связи с погодными условиями, сопровождающимися высоким уровнем воды. Специализированные службы мобилизованы и готовы приступить к ремонтным работам после спада воды», — сообщила пресс-служба профильного министерства края.

Параллельно ведут работы по устранению последствия ливней энергетики и коммунальщики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на территории Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи Краснодарского края прошли сильные ливни. В результате подтоплены сотни жилых домов, размыты железнодорожные пути и участки автодорог. 31 поезд задержан. Два человека погибли.