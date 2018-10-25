Москва, 25 октября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Рост стоимости недвижимости в сегменте так называемых элитных квартир имеет под собой устойчивую базу: несмотря на санкции, количество долларовых миллионеров в России увеличивается, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Ранее агентство недвижимости Knight Frank опубликовало данные, согласно которым стоимость жилья в «элитных» новостройках столицы России увеличилась за год на 7%. Наибольший рост цен (на 30%) зафиксирован в Тверском районе Москвы, где средневзвешенная цена на квадратный метр жилплощади поднялась до 815 тыс. рублей за кв. м.

«Во-первых, в 2016 году число долларовых миллионеров в РФ за год увеличилось до 132 тыс. человек, а рост составил 10% по сравнению с 2015 годом. Кроме того, в 2017 году, несмотря на «стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций», для большинства богатейших бизнесменов России год оказался крайне удачным.

По итогам 2017 года совокупное состояние 200 крупнейших предпринимателей страны выросло на 25 миллиардов долларов США — до уровня в 485 миллиардов долларов США. Помимо того, в стране по итогам 2017 года, несмотря на неоднозначные успехи страны в экономическом плане, число долларовых миллиардеров увеличилось с 96 человек до 106 человек.

Уже не раз рейтинговые агентства, опираясь на данные западных финансовых организаций, писали о том, что богатейшие граждане России обогнали всех по темпам роста состояния за последние несколько лет. Более того, как пишет агентство Bloomberg, совокупное состояние 10 богатейших граждан РФ с начала 2018 года уже увеличилось на 10,8%, что уже было отмечено в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Что мы тогда хотим от стоимости элитной недвижимости в центре Москвы? Она действительно растёт. Но растут не только цены на элитное жильё, параллельно с недвижимостью растут и продажи эксклюзивных автомобилей и просто люксовых автомобильных марок.

С учётом того факта, что благосостояние большинства граждан России явно находится на уровне жителей стран «третьего мира» или чуть выше, а большая часть национального ВВП оседает в карманах отдельной категории населения страны, то можно с уверенностью сказать, что рост в данном сегменте как минимум не будет падать.

Он, надо признать, и в кризисные времена 1998 и 2008 годов хоть и показал незначительное снижение, очень быстро восстановил свой тренд на рост. Тут крайне специфическая зона недвижимости, и живет она практически по своим законам — в силу ограниченного спроса, который остается крайне высоким.

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