Кейптаун, 25 октября, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Впервые за долгое время в Национальном парке Кару в Южно-Африканской республике на камеру было запечатлено присутствие особи леопарда, сообщил новостной портал «Maroela Media».

Леопард

Установленные в парке камеры являются частью проекта под руководством профессоров Яна Фентера и Крейга Паркера из университета Нельсона Манделы в Порт Элизабет.

Фотографии, полученные учеными неподалеку от Бьюфорт-Уеста, сильно удивили управляющего парком Нико фан де Вольта, так как последние доказательства присутствия леопардов в этой местности были получены целых 40 лет назад.

Много лет назад первые леопарды в парке появились в районе Ньювефелдских гор. С 1947 по 1955 год на леопардов была объявлена настоящая охота, так как считалось, что они представляют угрозу для фермеров. За это время было выплачено свыше 800 вознаграждений за убитых леопардов.

Все это привело к резкому снижению популяции леопардов в регионе. В настоящее время животные в основном проживают в горах Южного и Юго-Западного Кейпа, в районе реки Оранжевая и Национального парка Калахари-Гемсбок. Сегодня предпринимаются все усилия по сохранению численности этих животных.