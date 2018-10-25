Москва, 25 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 октября поручил выработать стратегию экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На заседании правительства РФ Медведев отметил, что на рынке СПГ работают Катар, Австралия, Малайзия и целый ряд других стран.

«Я уже не говорю о Соединенных штатах Америки с их агрессивной и нарушающей подчас все правила стратегией продвижения своего газа на европейский рынок. Поэтому ситуация требует от нас внимания и решительных действий. Нам предстоит расширить производственные мощности, создать дополнительную инфраструктуру хранения и инфраструктуру средств доставки газа, обеспечить технологические условия, выработать эффективную стратегию», — сказал он.

Отметим, что по состоянию на октябрь 2018 года в РФ введено в строй два проект крупнотоннажного СПГ — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ».