Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Пассажиров поездов, задержанных на Кубани из-за непогоды, отправят из Туапсе и Горячего Ключа автобусами для дальнейшего следования поездами до станций назначения. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе администрации края. Для людей развернута полевая кухня и подготовлены места в средствах размещения.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Как сообщало ИА REGNUM, участок железнодорожного полотна Туапсе — Кривенковская Краснодарского региона СКЖД был подтоплен в результате сильных ливней. Сейчас там ведутся восстановительные работы — задействовано более 200 человек. По данным на утро 25 октября, задержано 15 пассажирских поездов.

Между тем, по данным пресс-службы администрации Горячего Ключа, из-за подтопления путей на станции у города было задержано три состава с 650 пассажирами. К настоящему моменту в районе железнодорожного вокзала в Горячем Ключе развернута полевая кухня.

Из района прохождения циклона не может выехать группа из 80 детей — юных танцоров из Ставропольского края. За ними отправлен автобус в сопровождении сотрудников МЧС и ГИБДД.