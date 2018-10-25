Ленинградская область, 25 октября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Взносы за капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в Ленинградской области с 1 января 2019 года составят 7,2 рубля за 1 кв. метр. Такое решение принято на заседании правительства Ленинградской области 25 октября.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Срочный ремонт

Размер взноса не менялся в Ленинградской области с 2014 года, и составляет сейчас 5,5 рубля за 1 кв. м. Собираемых средств уже не хватает для качественного исполнения программы капремонта.

Как сообщалось, ранее правительство Ленобласти по инициативе губернатора Александра Дрозденко отклонило возможность увеличения платы за капремонт на 90%, посчитав этот вариант необоснованным. В итоге сегодня решено увеличить тариф на 29%.

Как отмечают в областном правительстве, в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2043 годы включено 12 766 многоквартирных домов. Льготным категориям граждан продолжат выплачиваться предусмотренные законами компенсации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Санкт-Петербурге минимальный размер взноса на капремонт с 1 января 2019 года составит от 4 до 5 рублей за 1 кв. метр в месяц, в зависимости от типа дома. Таким образом, действующая сегодня тарифная «вилка» увеличится на 1 рубль.