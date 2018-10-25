Москва, 25 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Москве метро очень часто становится единственным видом транспорта, который доступен горожанам, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Минтранса РФ сделать так, чтобы стоимость проезда в общественном транспорте зависела от времени суток.

Сергей Собянин. У каждого — свои подвиги

«Такие тарифы можно вводить, если у людей есть выбор, на чём ехать: на метро, на троллейбусе или на такси, — сказал Делягин. — Но когда господин [мэр Москвы Сергей] Собянин после лёгкого дождичка погрузил Москву в десятибалльные пробки, стало понятно, что никакого выбора у людей нет. Вы не можете стоять в десятибалльных пробках. Ни на такси, ни на автобусе, ни в трамвае. В Москве в такой ситуации вы можете воспользоваться только метро. Или ногами. Другого вида транспорта, когда Собянин фактически парализовал автомобильное движение сужением проезжей части, нет».

Иными словами, как подчеркнул Делягин, предложенные властью динамические тарифы — это простое вымогательство денег.

«Это то же самое, что было с парковками, — заметил Делягин. — Когда представители мэрии Москвы совершенно откровенно заявляют, что смысл платы за парковки не в том, чтобы люди не бросали машины где ни попадя, а в том, чтобы содрать с людей деньги. В некоторых местах сначала вводили штрафы за парковку без оплаты, а автоматы, которые позволяли оплатить парковку, ставили с большим опозданием».

Напомним, что идею ввести в РФ динамические тарифы на проезд в общественном транспорте в настоящее время, как сообщили «Известия», прорабатывают в Минтрансе РФ.

Также отметим, что ранее 12 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на освобождение транспортных перевозок пассажиров от налога на добавленную стоимость (НДС). Речь идёт о перевозках пассажиров на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, которые осуществляются по регулируемым тарифам.