Казань, 25 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В доходную часть консолидированного бюджета Татарии за январь-сентябрь 2018 года поступило 210,4 млрд рублей, из которых на налоговые и неналоговые доходы пришлось 191,8 млрд рублей, а безвозмездные поступления составили 18,6 млрд рублей. Основной доход консолидированному бюджету принёс налог на прибыль — его поступление составило 69,7 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета региона за этот период были в районе 185,7 млрд рублей. Министр финансов Татарии Радик Гайзатуллин на республиканском совещании 25 октября 2018 года отчитался об итогах исполнения консолидированного бюджета Татарии за 9 месяцев 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

«Несколько слов о поступлениях в бюджет республики федеральных средств. Из федерального бюджета за 9 месяцев 2018 года поступило 17,6 млрд рублей при годовом плане 28,7 млрд рублей или 61 процент. До конца года необходимо освоить более 11 млрд рублей. В этой связи, я обращаю внимание руководителей министерств и ведомств — получателей средств федерального бюджета на необходимость их полного освоения до конца текущего года», — заявил министр.

Существенный объём поступлений в бюджет обеспечил и транспортный налог — 1,9 млрд рублей. По данным Радика Гайзатуллина, в это сфее наблюдается положительная динамика, но среди проблем — значительная сумма недоимки, которая без учёта банкротов, составляет 928 млн рублей.

«Это — одна треть от общей суммы недоимки по всем налогам», — заявил министр, обратившись к главам районов и городов республики с просьбой, «учитывая целевой характер налога, направляемого на дорожное строительство, усилить работу в вопросе погашения недоимки».

За девять месяцев 2018 года в консолидированный бюджет республики собрали 52 млрд рублей налога на доходы физлиц, из них в местные бюджеты ушло 15,8 млрд рублей — 75% от годового плана. Но и в этой сфере, по данным минфина РТ, наблюдается ряд проблем, в частности — «в отдельных регионах процент исполнения плана по налогу сложился ниже среднереспубликанского уровня».

Из общего объёма расходов консолидированного бюджета 185,7 млрд рублей на расходы бюджета республики пришлось 156,2 млрд рублей, из которых 59,1 млрд рублей — расходы муниципальных образований.

Напомним, 18 октября 2018 года депутаты Госсовета РТ в первом чтении принял проект бюджета 2019 года и плановый период 2020—2021 годы. Параметры бюджета по результатам первого чтения выглядят следующим образом: доходы — 228 230 599,5 тыс. рублей, расходы — 232 381 876,4 тыс. рублей при дефиците — 4 151 276,9 тыс. рублей. До 26 октября в законопроект принимаются поправки.

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