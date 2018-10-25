Тюмень, 25 октября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Научно-образовательный центр, который сосредоточит свое внимание на изучении Арктики, вопросах экологической и биологической безопасности, планируют создать в регионе Тюменский государственный университет совместно с Институтом проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. академика А.Н.Северцова Российской академии наук. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В настоящее время стороны достигли принципиального согласия об участии ИПЭЭ РАН в подготовительных мероприятиях по созданию такого центра. Переговоры, посвященные сотрудничеству тюменского вуза и московского института, прошли в Москве.

«Для ТюмГУ научное сотрудничество с ИПЭЭ им. академика А.Н. Северцова имеет приоритетный характер, — сообщил проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков. — Целый ряд направлений научных исследований в вузе совпадает с научной повесткой ведущего института биологических исследований в стране. Это прежде всего изучение и сохранение биологического разнообразия, экология организмов и сообществ».

В вузе отметили, что стороны заинтересованы вести сотрудничество по широкому кругу направлений: речь идёт как о совместных научных проектах, в том числе создании совместной («зеркальной») лаборатории, так и об образовательных проектах последипломного обучения.

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