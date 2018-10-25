Вашингтон, 25 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Расследование причин падения украинского самолёта Су-27УБ, в результате которого погиб американский пилот, может затянуться на годы, заявил обозреватель газеты The Washington Times Тодд Вуд 23 октября на страницах издания.

Airwolfhound Су-27

По мнению журналиста, основными причинами возможного затягивания дела является коррупция и политическая ситуация в стране. В качестве примера Вуд привёл расследование крушения «Боинга» над Донбассом, которое продолжается почти четыре года.

«Зная, что Украина погрязла в коррупции, вряд ли стоит полагаться на украинские власти в расследовании крушения Су-27, в результате которого погиб американский пилот», — считает обозреватель.

Тодд Вуд считает, что Украина должна привлечь к расследованию американских экспертов, несмотря на то, что это запрещено украинским законодательством.

«Этот вопрос касается меня лично, как бывшего пилота ВВС США, и совершенно очевидно, что американские военные должны принимать участие», — отметил автор.

Напомним, 16 октября в Винницкой области разбился украинский истребитель Су-27УБ, участвовавший в учениях «Чистое небо — 2018». Оба пилота погибли. Одним из них был подполковник ВВС США Сет Неринг, совершавший свой первый полёт на самолёте данного типа.

Позже выяснилось, что украинский истребитель исчерпал технический ресурс ещё в 2009 году, но был возвращён в строй в 2014 году в связи с началом гражданской войны. При этом, машина не прошла никакого ремонта.

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