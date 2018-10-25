Метро Петербурга не хватает средств от продажи билетов
Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Доля покрытия расходов петербургской подземки за счет продажи билетов стабильно сокращается. Об этом заявил 25 октября глава ГУП «Петрбургский метрополитен» Владимир Гарюгин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Гарюгин подчеркнул, что метрополитену с каждым годом будет требоваться всё больше субсидий из городского бюджета в связи с недостаточным, по его мнению, ростом тарифов.
Так, если еще несколько лет назад метрополитен мог оплатить 70,3% своих расходов за счет продажи транспортных услуг, то сейчас эта цифра составляет 67%.
«Хотя лет девять назад уровень покрытия был 90%. Мы подошли к средним европейским стандартам в 50−60%», — заметил Гарюгин. По его словам, это связано с общим ростом цен в стране, что приводит к повышению расходов предприятия при стабильном тарифе.
Напомним, по последним данным, городской казне Петербурга придется выделить транспортным предприятиям дополнительно 1,2 млрд рублей на 2019 год, чтобы не поднимать стоимость проезда с 1 января 2019 года.
Нынешние тарифы на проезд в общественном транспорте Северной столицы действуют с 1 января 2017 года.