Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Доля покрытия расходов петербургской подземки за счет продажи билетов стабильно сокращается. Об этом заявил 25 октября глава ГУП «Петрбургский метрополитен» Владимир Гарюгин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Гарюгин подчеркнул, что метрополитену с каждым годом будет требоваться всё больше субсидий из городского бюджета в связи с недостаточным, по его мнению, ростом тарифов.

Так, если еще несколько лет назад метрополитен мог оплатить 70,3% своих расходов за счет продажи транспортных услуг, то сейчас эта цифра составляет 67%.

«Хотя лет девять назад уровень покрытия был 90%. Мы подошли к средним европейским стандартам в 50−60%», — заметил Гарюгин. По его словам, это связано с общим ростом цен в стране, что приводит к повышению расходов предприятия при стабильном тарифе.

Напомним, по последним данным, городской казне Петербурга придется выделить транспортным предприятиям дополнительно 1,2 млрд рублей на 2019 год, чтобы не поднимать стоимость проезда с 1 января 2019 года.

Нынешние тарифы на проезд в общественном транспорте Северной столицы действуют с 1 января 2017 года.