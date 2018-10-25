Чита, 25 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Назначение врио губернатора Забайкальского края произошло спустя почти две недели после того, как Наталья Жданова объявила о своей добровольной отставке. Но то, что на эту должность назначен Андрей Осипов, политолог Игорь Линник назвал «сюрпризом».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым

"У нас редкий момент — яркий губернатор в субъекте. Это сюрприз для Забайкалья. Человек достаточно продвинутый, достаточно грамотный оказался на этой непростой должности», — отметил политолог в разговоре с ИА «Заб.Ру».

Игорь Линник полагает, что нового врио отправили в Забайкалье расчищать «авгиевы конюшни», оставшиеся после правления экс-губернатора Ждановой.

Заместитель председателя парламентского комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин («Единая Россия») хоть и не знаком с новым врио Александром Осиповым, но, ознакомившись с его биографией, отметил, что «человек владеет достаточным опытом и компетенциями для эффективной работы на таком высоком посту».

Депутат Госдумы от Забайкалья Владимир Поздняков (КПРФ) тоже положительно оценил назначение Александра Осипова. «Он вёл очень важные вопросы — территории опережающего социально-экономического развития, моногорода по регионам. Характеризуется он положительно: мобильный, активный, человек, которому не нужно несколько раз повторять — он «врубается» и быстро решает вопрос. В Краснокаменске, в ППГХО, есть проблемы по руднику №6. Насколько мне известно, он заинтересован в развитии Краснокаменска, рудника №6. Тогда у нас ещё лет на 30 хватит урана для добычи».

Депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов, комментируя газете «Вечорка» назначение Александра Осипова, заявил, что его попытка выпросить дальневосточные преференции для региона — уже хорошо:

«О том, что это шаг к присоединению Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу, я ничего не могу сказать. Мы в Чите тут и от Новосибирска далеко, и от Владивостока. Я когда однопартийцам в Москве говорю, что у меня на округе от одной деревни до другой (от Могзона до Красного Чикоя) — почти тысяча километров, они удивляются: как до Ростова, что ли? Не думаю, что присоединение какую-то роль в развитии сыграет. Преференции — это да. Край нужно развивать и поддерживать».

В соцсетях о состоявшемся в Забайкалье назначении пишут, что оно отражает новый тренд в развитии Байкальского региона. Речь идёт о том, что Забайкалье, Бурятию и Иркутскую область (Сибирский федеральный округ) чиновники намерены тесно связать с Дальневосточным федеральным округом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначен указом российского президента Владимира Путина после скоропостижной и добровольной отставки Натальи Ждановой. Она объявила о своём уходе, находясь с октября в отпуске, но официального ответа из Кремля дождалась только сегодня.

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Новый врио губернатора Забайкалья — бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Карьеру федерального чиновника он завершил было после президентских выборов. Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 11 июня 2018 года был освобожден от занимаемой им должности замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

В биографии нового главы Забайкалья указано также, что он является одним из самых эффективных и последовательных отраслевых лоббистов России. В ходе встречи с президентом, состоявшейся вечером 24 октября 2018 года, Александр Осипов отметил важность реализации в Забайкалье крупных проектов. В их числе — освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других.