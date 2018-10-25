В Забайкалье назначен врио губернатора

Москва, , 09:24 — REGNUM Забайкалье, «обезглавленное» более недели по инициативе Натальи Ждановой, обрело временного главу. Как сообщает пресс-служба Кремля, врио Забайкальского края назначен экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

Также президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкальского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года губернатор Забайкальского края ушла в отпуск, а через неделю объявила, что «прощает всем, кому должна» и уходит в отставку. В ожидании кадрового решения ей пришлось продлить свой отпуск ещё на несколько дней.

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О новом врио Забайкальского края Александре Осипове известно, что родился он 28 сентября 1969 года. Высшее образование получил в 1993 году, окончив Институт народного хозяйства по специальности «экономика и управление» в в Ростове-на-Дону. С 1991 года по 1995 год работал в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Затем четыре года являлся финансовым директором и председателем Совета директоров крупного российского FMCG холдинга.

Дальнейшая его карьера связана с руководством рядом российских холдингов: деревообрабатывающего холдинга United Panel Group, регионального энергохолдинга РАО «ЕЭС», теплоэлектроэнергетического холдинга группы «ИТЕРА» и других. В 2000 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция», а спустя пять лет после этого завершил обучение по программе MBA в GSIB при Академии народного хозяйства по специальности «финансовый менеджмент».

С 2009 года избран вице-президентом и председателем Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В 2010 году Осипов становится председателем Совета директоров независимой энергосбытовой компании «Энергосбережение».

Должность помощника министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Осипов получил в 2012 году, а с 26 ноября 2013 года становится первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. Карьеру чиновника Осипов завершил было после недавних президентских выборов: распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 11 июня 2018 года он был освобожден от занимаемой должности помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В биографии указано, что Александр Осипов является «одним из самых эффективных и последовательных отраслевых лоббистов России».

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