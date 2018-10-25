Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, где накануне прошел мощный циклон, приступили к подворовому обходу для оценки ущерба, нанесенного стихией. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба администрации края. Как сообщается, в результате прошедших ливней, в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах в зоне подтопления оказались порядка 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе подтоплено 1241 домовладение, эвакуированы около 120 человек. В Апшеронском районе в зоне подтопления оказалось 900 домовладений с тремя тысячами жителей. Эвакуировать пришлось около 300 человек. В Туапсе организован подвоз воды.

Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Разрушен участок федеральной трассы между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, в районе населенного пункта Макопсе поврежден мост — разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. Поврежден автодорожный мост в районе реки Цыпка в Тупсинском районе, к его ремонту планируют приступить уже сегодня. На федеральную трассу также сошли сели, в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже. На ближайшие двое суток автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок. Кроме того, около 10 тыс. человек остались без света. Локальные подтопления регистрируются в Адлерском и Лазаревском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди обрушились на Туапсинский район, а затем на Апшеронский район и Сочи Краснодарского края 24 октября. В Туапсинском и Апшеронском районе введен режим ЧС. На данный момент известно о двоих погибших. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться до конца суток 26 октября.